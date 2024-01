Vegetti desperta interesse dos árabes e pede valorização para ampliar contrato

Vasco e Pablo Vegetti formaram um casamento rápido e eficiente no segundo semestre de 2023. Tanto que já começaram a discutir uma extensão de contrato, mesmo com 18 meses de antecedência. No entanto, a valorização do centroavante gerou interesse dos árabes. Um clube do Qatar acenou com os valores que estão dispostos a oferecer para ter o argentino de 35 anos e ligou o alerta em São Januário.

Assim, as conversas para a renovação ganharam novos contornos. De acordo com o “ge”, a pedida salarial de Vegetti entrou logo em outro patamar. Isso, aliás, teria sido suficiente para travar a negociação momentaneamente. A diretoria cruz-maltina crê que o aumento proposto, com novo vínculo até 2026 (quando o camisa 99 terá 37 anos) é bastante justo.

O Vasco, agora, aguarda a possível oferta oficial. Além dos árabes, o Grêmio também teria consultado a situação do jogador. Por outro lado, está tranquilo sobre a permanência de Vegetti, que também não pretendia sair. A questão é que o argentino passou grande parte da carreira sem fazer dinheiro, pois só começou a brilhar após os 30. Com isso, as suas últimas temporadas são decisivas para garantir seu futuro.

Pré-temporada em branco de Vegetti

O clube rascunhou algumas ações de marketing para 2024, aproveitando o impacto do Pirata sobre a torcida, especialmente os fãs mirins. A ideia é transformá-lo em ídolo, assim como outros do elenco atual também tem potencial. A imagem de nomes como Léo Jardim, Medel, Paulinho e Payet vão sendo cada vez mais exploradas externamente.

Com 10 gols em quatro meses, Vegetti teve média superior até mesmo à de Germán Cano, artilheiro do Fluminense. Na reta final, porém, caiu de rendimento e já não marca gols há cinco partidas, somando os dois amistosos oficiais da pré-temporada. Ele tem a chance de estrear no Carioca e quebrar o jejum nesta quinta-feira à noite, contra o Madureira, em São Januário.

