Com Pedro e Gabigol, Flamengo lança novo uniforme para 2024

O novo uniforme do Flamengo para 2024 já está disponível nas lojas oficiais. O lançamento da camisa aconteceu na manhã desta sexta-feira (26) e contou com as presenças de Pedro, Léo Pereira, Luiz Araújo e Gabigol. Aliás, uma novidade importante é a volta da manga longa, modelo que não era fabricado desde 2017.

Novo uniforme do Flamengo

O clipe divulgado por Flamengo e Adidas começa com uma narração do gol do título da Libertadores em 2019. Em seguida, aparecem jogadores rubro-negros usando as novas vestes. O vídeo também conta com uma homenagem para Denir, massagista histórico do clube que faleceu no começo de 2024.

Além do elenco profissional rubro-negro, outras categorias do clube também participaram do lançamento do uniforme. Afinal, Douglas Telles e Cristiane foram os representantes da base e do feminino, respectivamente. Aliás, Leonardo, neto de Tite, serviu como uma representação do modelo infantil.

LEIA MAIS: Pedro elogia esquema de Tite no Flamengo: ‘Ajuda muito’

Os preços do uniforme variam entre R$ 299,99, R$ 349,99 e R$ 599,99. A estreia da camisa está marcada para acontecer no amistoso entre Orlando City e Flamengo, neste sábado (27), nos Estados Unidos, pela FC Series.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.