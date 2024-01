Orlando City x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Flamengo entra na reta final de sua pré-temporada nos Estados Unidos pela FC Series. Nesse sentido, os comandados de Tite medem forças com o Orlando City, às 16h (de Brasília), no Exploria Stadium. No primeiro amistoso internacional, a equipe venceu o Philadelphia Union por 2 a 0, no último domingo (21).

Dessa forma, este será o segundo jogo do Rubro-Negro em solo norte-americano, algo que tenta repetir 2019, primeiro ano da gestão do presidente Rodolfo Landim. Naquela época, a equipe carioca também fez uma pré-temporada no país e finalizou um dos anos mais brilhantes de suas história com os títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores.

Onde assistir

O amistoso internacional pela FC Series terá a transmissão de Band (TV aberta) e TNT Sports (Youtube).

Como chega o Orlando City

A equipe norte-americana se prepara para a disputa da da Concacaf Champions League, em fevereiro. Assim, os ‘The Lions’ estreiam contra o Calvary, do Canadá. A equipe norte-americana poderá ter um reforço, em campo, diante do Flamengo, neste sábado (27). Trata-se do Nicolás Lodeiro, que atuou por Botafogo e Corinthians, e chega para reforçar o setor de meio de campo para a temporada de 2024.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro derrotou o Philadelphia Union, com gols de Pedro e Cebolinha, e agora quer mais uma vitória em sua estadia fora do Brasil. Afinal, Tite tem utilizado o período para fazer testes, unir o elenco e dar ritmo de jogos após as férias. No primeiro amistoso, De La Cruz, primeiro reforço do ano, entrou no segundo tempo. Matías Viña, segundo reforço, já está em terras norte-americanas e irá acompanhar de fora o duelo. Em 2015, o time carioca venceu o Orlando City, com gol do volante Luiz Antônio.

Enquanto isso, o grupo composto majoritariamente por jogadores da base enfrenta a Portuguesa-RJ pela quarta rodada do Carioca. O confronto, portanto, terá a Arena das Dunas, em Natal, como palco.

ORLANDO CITY X FLAMENGO

FC Series – Amistoso Internacional

Data: 27/01/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Exploria Stadium, nos Estados Unidos

Orlando City: Gallese; Jansson, Schlegel, Rafael Santos e Thorhallsson; Araújo, Felipe Martins e Lodeiro; Facundo Torres, Angulo e McGuire. Técnico: Oscar Pareja.

Flamengo: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e De La Cruz; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabigol. Técnico: Tite.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.