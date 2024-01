Polícia prende suspeito de matar ex-jogador do Fluminense

A Polícia Militar de Minas Gerais prendeu um homem suspeito pelo assassinato de Márcio Roberto dos Santos Ribeiro, o Márcio Baby, que foi jogador do Fluminense na década de 1990. Os policiais faziam uma operação contra o tráfico de drogas na Vila Nossa Senhora Aparecida, em Venda Nova, Belo Horizonte, quando abordaram o homem – que seria o chefe do tráfico na comunidade. De acordo com a PM, ele se apresentou com nome falso. Entretanto, os agentes descobriram sua verdadeira identidade (que a corporação não divulgou). O suspeito, de 35 anos, já tinha um mandado de prisão expedido contra ele pelo Tribunal de Justiça do RJ.

O crime foi em 6/4/2021, na Vila da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com o registro da época, Márcio morreu numa tentativa de assalto, aos 48 anos. Testemunhas contaram na delegacia que Márcio estava em uma padaria na companhia de uma mulher quando o bandido chegou e o rendeu. Márcio reagiu e o atirador disparou três vezes, fugindo em seguida em um táxi.

O ex-atleta chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu no dia seguinte.

Paulista da cidade de São Paulo, Baby se revelou nas categorias de base do Fluminense e jogou pelo Tricolor como zagueiro entre 1992 e 1994. Ele atuou em 49 jogos e fez 2 gols. Além disso, baby também passou pelo America-RJ.

