Brasil x Equador: onde assistir, escalações

Brasil e Equador, líderes do Grupo A, se enfrentam pela terceira rodada do Pré-Olimpico que se realiza na Venezuela. O jogo será nesta segunda-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Brigido Iriarte, em Caracas. Vale, para quem vencer, a classificação à fase decisiva da competição e em primeiro lugar.

Isso ocorre em razão do Equador ter 7 pontos e três jogos, na liderança, e o Brasil ter 6 pontos em dois jogos. Assim, quem vencer assegura pelo menos o segundo lugar ao fim desta fase de classificação. Afinal, Venezuela (2 pontos), Bolívia (1) e Colômbia (zero) chegariam ao máximo aos oito pontos. O Pré-Olimpico garante ao campeão e ao vice lugar nos Jogos de Paris.

Além de Brasil x Equador, jogam Colômbia x Venezuela, às 20h, na partida de fundo. A Bolívia ja eliminada, está de folga.

Onde assistir

A SporTV transmite a partir das 17h (de Brasilia).

Como está o Brasil

Embora venha de duas vitórias, o Brasil não está fazendo bons jogos. Venceu as duas mais fracas seleções do Grupo A de forma sofrida: 1 a 0 na Bolívia e 2 a 0 na Colômbia. Para chegar ao ataque, depende quase exclusivamente de jogadas individuais de seus dois principais jogadores, Endrick e John Kennedy. Eles fizeram os gols da Seleção no torneio. Em razão da fraca performance do setor de criação, é provável que Ramon Menezes volte a mudar o meio de campo. Marlos Gomes (ex-Vasco e agora do Shakhtar) e Pirani (DC United/EUA) disputam uma vaga.

Ramon, como é praxe, pede cautela com o adversário desta segunda-feira:

“O Equador é um time tecnicamente muito bom. Enfrentamos este rival no Sul-Americano e sabemos da sua força”.

Como está o Equador

O técnico Miguel Bravo está muito feliz com o bom futebol que o time está mostrando. Mas sabe que enfrentará um adversário que, mesmo sem ter engrenado, é forte e conta com jogadores de primeira linha. Por isso, esconde o jogo e não divulgou a escalação. Afinal, a questão é: manterá a base que venceu Bolívia e Colômbia e empatou com a anfitriã Venezuela, ou reforçará a defesa, já que, no caso equatoriano, um empate basta para se classificar à fase decisiva? Caso opte por um time mais recuado, Bravo provavelmente tirará um dos três atacantes, provavelmente Vite, e põe mais um volante.

BRASIL X EQUADOR

4ª Rodada do Pré-Olímpico

Data e horário: 29/1/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Brigido Iriarte, Caracas (VEN)

BRASIL: Mycael; Khellven, Michel Augusto, Arthur Chaves e Kaiki; Andrey Santos, Alexsander Marlos Gomes (Pirani) e Mauricio; John Kennedy e Endrick. Técnico: Ramon Menezes.

EQUADOR: Alexis Villa; Carlos Sánchez, García, Quiñonez e Layan Loor; Vera, Yamar Medina; Patrick Mercado; Vite, Jonh Mercado y Justin Cuero. Técnico: Miguel Bravo

