Vasco chega a acordo pela renovação de Pablo Vegetti

Fim da novela. Para alegria do torcedor, Vasco e Pablo Vegetti chegaram a um acordo para renovar o contrato do atacante. De acordo com informações divulgadas pelo ‘ge’, o argentino vai assinar por mais dois anos, até o final de 2025.

Havia uma questão salarial a ser resolvida, pois Vegetti buscava um reconhecimento maior pelo bom desempenho na última temporada, quando ajudou o Vasco a escapar do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após alguns dias de negociações, o clube e os representantes do jogador chegaram a um acordo sobre o valor. Agora, aguardam a finalização dos contratos para a assinatura em definitivo.

Além disso, o novo contrato terá uma cláusula de renovação automática até o final de 2026, ativada caso Vegetti participe de pelo menos 60% dos jogos do Vasco em 2025.

Piton bate marca importante e Vasco terá que adquirir outra parte do seu passe

Vegetti, que tem 35 anos, chegou ao clube no meio da temporada passada, onde marcou 10 gols em 21 jogos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.