Costa do Marfim elimina Senegal, atual campeão, na Copa Africana

Em um confronto emocionante pelas oitavas de final da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim eliminou Senegal. Nesta segunda-feira, em partida disputada no Estádio Charles Konan Banny, em Yamussucro, os donos da casa eliminaram os atuais campeões nos pênaltis, por 5 a 4. No tempo normal, contudo, as seleções empataram em 1 a 1. Habib Diallo abriu o placar para os senegaleses, mas Franck Kessié empatou.

Classificados para as quartas de final, os Elefantes agora aguardam o vencedor do confronto entre Mali e Burkina Faso. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, pelas oitavas de final. O duelo da próxima fase será no sábado.

Emoção do início ao fim

Com menos de cinco minutos, os senegaleses já estavam abrindo o placar. Em cruzamento de Mané pela esquerda, Diallo dominou no peito e soltou uma bomba para fazer um lindo gol. Atrás no placar, os marfinenses precisavam do empate, mas encontraram dificuldades. Aos 36, Pépé foi derrubado pelo goleiro Mendy na área, mas o juiz deu simulação. Com auxílio do VAR, o árbitro voltou atrás e marcou pênalti. Na cobrança, Kessié deslocou o goleiro e deixou tudo igual.

Pênaltis

Com o empate, a partida se encaminhou para prorrogação, que não teve muitas emoções e terminou sem gols. Para decidir a classificação, as seleções decidiram a vaga nos pênaltis, e Costa do Marfim levou a melhor. Niakhaté acertou a trave, enquanto todos os outros jogadores acertaram suas cobranças. No fim, vitória dos marfinenses por 5 a 4.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.