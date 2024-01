André Henrique e JP Galvão competem por vaga no Grêmio

Renato Portaluppi comandou um treino na última terça-feira (30/01) e encerrou as preparações do Grêmio para partida diante do Juventude. No entanto, ainda existe uma dúvida na escalação. Afinal, André Henrique e João Pedro Galvão competem por uma vaga no ataque tricolor. A informação é do “ge”.

Escalação do Grêmio

André Henrique marcou gol no último domingo (28/01), é um jovem promissor e conta com respaldo de Renato Portaluppi. No entanto, JP Galvão atuou como titular nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho e tem mais experiência para lidar com jogos difíceis.

A provável escalação do Tricolor Gaúcho é Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e JP Galvão (André Henrique). A dúvida é se Renato Portaluppi prefere apostar na juventude de André Henrique ou na experiência de JP Galvão.

Grêmio e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (31/01), às 21h30, na Arena, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo promete muito equilíbrio e emoção. Afinal, os times competem pelas primeiras posições do Estadual e vão participar da Série A do Brasileirão em 2024.

