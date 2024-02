Morelos aceita redução salarial e vai assinar novo contrato com o Santos

O atacante Alfredo Morelos aceitou reduzir seu salário e deve assinar um novo contrato com o Santos. O jogador ainda não está à disposição do técnico Fábio Carille porque alguns detalhes ainda estão sendo alinhados. Sem todos os documentos assinados, ele não pode ser inscrito no Campeonato Paulista.

O acordo já estava basicamente acertado, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, decidiu mudar alguns pontos, em uma tentativa de um negócio mais favorável ao clube. Morelos aceitou reduzir o salário de cerca de R$ 950 mil para R$ 370 mil, ficando apenas R$ 20 mil acima do teto imposto pelo presidente. Contudo, ainda existe um impasse sobre as luvas a serem recebidas.

Morelos deve estender seu contrato até 2026. Por conta da renovação, ele receberá um prêmio. Contudo, é justamente esse valor que está em negociação. O Peixe entende estar bem alinhado com o jogador e seu staff e não tem pressa para definir o caso.

Outro detalhe estabelecido no novo contrato será um bônus de R$ 10 mil por gol marcado. Para compensar o atacante de fazer um esforço para diminuir seus vencimentos, o Santos decidiu compensar o jogador com este prêmio, caso retribua em campo. Mesmo em crise financeira, o Peixe entende que está em condições de fazer este movimento para manter o atleta.

Santos corre para ter Morelos no Paulistão

Por fim, sem proposta do futebol europeu, Morelos deve assinar toda a documentação nos próximos dias para, enfim, poder estar na lista de inscritos no Paulistão. Aliás, com 23 jogadores na lista A, o Santos tem mais três vagas para preencher até o dia 19 de fevereiro.

