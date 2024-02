Barcelona: Vitor Roque segue passos de Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho

Vitor Roque, de 18 anos, marcou seu primeiro gol pelo Barcelona, no qual garantiu a vitória sobre o Osasuna por 1 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys, na última quinta-feira (31), pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. Dessa maneira, o atacante de 18 anos segue os passos de outros ilustres brasileiros como Romário, Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, que também marcaram seus primeiros gols com a camisa do Barça em jogos em casa.

Romário anotou logo um hat-trick contra a Real Sociedad. Ronaldo marcou em Montjuïc na final da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid. Rivaldo marcou de falta em uma vitória sobre a Real Sociedad. Ronaldinho, por sua vez, marcou na memorável ‘Noite do Gazpacho’ contra o Sevilha, em uma partida que começou às 12h05 de quarta-feira e terminou quando o relógio já marcava duas da manhã de quinta.

Além disso, entre Ronaldo e Rivaldo, Sonny Anderson estreou marcando contra o Skonto Riga, da Letônia, na Champions.

Ao mesmo tempo, outros atacantes brasileiros também iniciaram sua trajetória como artilheiros fora do Camp Nou. Neymar marcou na final da Supercopa da Espanha contra o Atlético de Madrid no Vicente Calderón, Malcom fez gol no San Siro contra a Inter de Milão na Champion, e Raphinha marcou seu primeiro gol na vitória contra o Sevilha no Sánchez Pizjuán.

Assim, Vitor Roque retoma a tradição dos brasileiros que marcaram o primeiro gol diante da torcida do Barça. Além disso, o próximo sábado (3), contra o Alavés, ele terá a chance de continuar somando gols.

Os primeiros gols dos atacantes brasileiros pelo Barcelona:

Romário: Barcelona 3×0 Real Sociedad (Campeonato Espanhol – 1993/94)

Ronaldo: Barcelona 5×2 Atlético de Madrid (primeira mão da final da Supertaça de 1996/97)

Rivaldo: Barcelona 3×0 Real Sociedad (Campeonato Espanhol – 1997/98)

Sonny Anderson: Skonto Riga 0x1 Barcelona (Champions – 1997/98)

Ronaldinho: Barcelona 1×1 Sevilla (Campeonato Espanhol – 2003/04)

Neymar: Atlético de Madrid 1×1 Barcelona (Supercopa da Espanha – 2013/14, jogo de ida)

Malcom: Inter de Milão 1×1 Barcelona (Champions – 2018/19) 1-1

Raphinha: Sevilla 0x3 Barcelona (Campeonato Espanhol – 2022/23)

Vitor Roque: Barça 1×0 Osasuna (Campeonato Espanhol – 2023/24)

