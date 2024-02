Em tratativas com o Botafogo, Damián Suárez já teria rescindido com o Getafe

O Botafogo deve estar próximo de fechar mais uma contratação para a temporada. Seria a oitava. Trata-se de Damián Suárez, com quem tem tratativas encaminhadas para assumir a lateral direita, uma posição carente no elenco. O uruguaio, de 32 anos, já teria rescindido com o Getafe, no último sábado (03), segundo informações do jornal ‘Marca’. O veterano defendeu o clube espanhol por mais de oito anos e meio.

Há outro indício de que o Alvinegro deve ter caminho livre para fechar com o atleta. Isso porque o jogador não está presente na relação do treinador José Bordalás para enfrentar o Real Betis, neste domingo (04), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Assim, a última vez em que vestiu a camisa da equipe foi na derrota por 2 a 0 para o Real Madrid.

Damián Suárez, inclusive, possui bastante identificação com o Getafe. Afinal, ele é o terceiro atleta da história com mais partidas pelo clube. No caso, 295 jogos com quatro gols e 20 assistências. O lateral-direito deve chegar ao Botafogo sem custos, já que possuía contrato até junho deste ano. O Peñarol foi mais um que demonstrou interesse pelo jogador, mas o Glorioso superou a concorrência.

Lateral direita é carência no Botafogo

Uma das principais prioridades de contratação do Alvinegro para a temporada é justamente a lateral direita. Afinal, o elenco conta apenas com Rafael como opção, mas el constantemente é baixa por lesão. Além disso, Di Plácido, que atuou por empréstimo na temporada passada, não convenceu e não foi adquirido em definitivo.

Até aqui, o Botafogo fechou a contratação de sete reforços. No caso o goleiro John, os defensores Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, além dos atacantes Jeffinho, Luiz Henrique e Savarino.

