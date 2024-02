Vasco acerta patrocínios específicos para clássico contra o Flamengo

O Vasco fechou dois patrocínios específicos para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (04). Tratam-se da Buser e da Intermac. Enquanto a marca da segunda empresa ficará exposta no principal espaço do uniforme, a logo da companhia especialista em venda de passagens de ônibus por site e aplicativo será estampada na parte de trás da camisa, abaixo do número, conhecida também como barra inferior das costas do uniforme. Estas duas parcerias garantirão R$ 800 mil ao clube.

Além da parceria pontual, a companhia que tem especialidade na venda de passagens de ônibus e o clube farão ações em conjunto nas redes sociais. Aliás, houve assinatura do contrato entre as partes, na noite da última sexta-feira (3). Já com relação à Intermac, a empresa já é uma patrocinadora do Vasco desde a última temporada. Entretanto, a exibição da sua marca normalmente fica no calção do Gigante da Colina.

Outra meta do Cruz-Maltino é obviamente aumentar a arrecadação com novas parcerias. A meta do clube é alcançar uma valorização de R$ 40 milhões para a temporada. O clássico com seu maior arquirrival, o primeiro da temporada, foi visto como uma boa oportunidade de dar o pontapé inicial neste sentido.

Vasco dá fim à parceria com patrocinadora máster

O Gigante da Colina, aliás, rompeu com a casa de apostas PixBet, que era sua patrocinadora máster, por entender que estava sendo desvalorizad. Até porque no ano passado o clube acertou que o repasse anual seria de R$ 22 milhões na renovação contratual, enquanto a mesma empresa fechou uma parceria com o Rubro-Negro de R$ 85 milhões por ano.

Isso representa quase quatro vezes a quantia que o Vasco recebe da empresa. Tal situação e o atraso nos pagamentos irritaram o Cruz-Maltino, que sinalizou o desejo de romper o vínculo. Contudo, para isso, o clube terá de pagar uma rescisão de R$ 4 milhões, já que o patrocínio vai até dezembro desse ano.

O Gigante da Colina já deixou de expor a marca da PixBet em seus uniformes e passou a negociar com outra casa de apostas, a Estrela Bet. As tratativas estavam encaminhadas para um desfecho positivo, mas a empresa não concordou em exatamente pagar a multa rescisória do contrato.

O Vasco segue em conversas com outros potenciais patrocinadores. Desse modo, fechará com o interessado que aceitar pagar essa quantia para quebrar o vínculo com a PixBet. O clube entende que nesta temporada é necessário realizar uma recuperação no departamento comercial. Isso porque avaliou que o trabalho do diretor comercial, Caetano Marcelino, era negativo. Com isso, a SAF decidiu por demitir o profissional em novembro de 2023, mas ainda não contratou um substituto.

Cruz-Maltino terá Clássico dos Milhões pela frente

O Gigante da Colina retorna a campo para enfrentar o Flamengo, neste domingo (4). O clássico ocorre no Maracanã, às 19h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

