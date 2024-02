Conheça Lucas Villalba, reforço do Cruzeiro para 2024

Lucas Villalba chegou em Belo Horizonte na última terça-feira (06/02) para realizar exames médicos e assinar contrato com Cruzeiro. O zagueiro de 29 anos chega ao clube para suprir as exigências do técnico Nicolás Larcamón, que pediu por um defensor canhoto em 2024.

Carreira de Lucas Villalba

Assim, Lucas Villalba é um dos reforços do Cruzeiro para 2024. O zagueiro é cria das categorias de base do Independiente e estreou profissionalmente em 2013, quando tinha somente 19 anos. O defensor mostrou muita personalidade em seus primeiros anos e disputou três temporadas pelo clube. Em seguida, acabou sendo emprestado para Atlético Tucuman, Huracán e Aldosivi, respectivamente.

Apesar da expectativa criada, Lucas Villalba não conseguiu se destacar no Atlético Tucuman e no Huracán. No entanto, o zagueiro ganhou sequência e protagonizou atuações seguras no Aldosivi. O defensor, dessa forma, acabou sendo comprado de forma definitiva pelo clube no término de seu empréstimo.

Após disputar 60 jogos pelo Aldosivi, Lucas Villalba se transferiu ao Argentinos Júniors em 2021. O zagueiro, dessa forma, ganhou espaço com técnico Gabriel Milito e se destacou ao atuar em uma linha de três defensores. O jogador se consolidou como titular absoluto da defesa e foi um dos líderes do time nos últimos anos.

LEIA MAIS: Cruzeiro quer manter os pés no chão após vitória no clássico: ‘Não ganhamos nada’

Reforço do Cruzeiro

Aliás, Lucas Villalba atua no setor esquerdo da defesa e também pode jogar como lateral. O zagueiro se notabiliza pela qualidade com a bola nos pés e pelo bom posicionamento dentro de campo. O jogador, por sinal, se enquadra no perfil exigido por Nicolás Larcamón. Afinal, o técnico gosta de atuar com três defensores e preza muito pela saída de bola.

Lucas Villalba pertence ao Argentinos Juniors e chega por empréstimo ao Cruzeiro até o final de 2024, com opção de compra no término do vínculo. O zagueiro chega com experiência e personalidade de sobra para construir uma história bonita em Belo Horizonte.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.