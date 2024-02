Diretor do Corinthians revela acerto com António Oliveira

O Corinthians ainda não fez o anúncio oficial, mas António Oliveira será o novo técnico do clube. O Timão concordou em pagar a multa rescisória, de R$ 1,1 milhão, condição também aceita pelo Cuiabá, com o qual o treinador tem contrato. Ainda não existe um acerto ou assinatura de contrato. Contudo, na noite desta terça-feira (06), o diretor de futebol do Alvinegro, Rubens Gomes, usou uma rede social para confirmar a contratação do comandante.

“São 22h40. Acabamos de contratar”, escreveu Rubão.

Poucos minutos depois, Rubão apagou a publicação sobre a contratação de um novo treinador. Contudo, foi o suficiente para os torcedores já se agitarem com a possível chegada de António Oliveira.

António Oliveira já acertou condições com o Corinthians, como o tempo de contrato, válido até dezembro. Mas há a previsão de uma renovação automática por mais um ano, caso o clube se classifique para a Copa Libertadores. A busca inicial aconteceu por meio do gerente de futebol, Fabinho, além de Bruno Macedo, advogado do técnico.

Corinthians precisa se acertar com Mano, antes de fechar com António Oliveira

A tendência é que o clube deposite o valor da multa rescisória nos próximos dias, na conta do Cuiabá. Mesmo assim, ainda terá que se acertar com Mano Menezes, recentemente demitido, a quem deve R$ 9 milhões por sua rescisão. Apenas depois desse distrato é que o clube poderá assinar com o português.

O português António Oliveira tem 41 anos e, no Brasil, já treinou Athletico Paranaense e o Coritiba, além do Benfica B, de Portugal. Ele também foi auxiliar do Santos, assim como do Al-Kazma, do Kuwait. Pelo Cuiabá, onde teve duas passagens e chegou em 2022, ele esteve em 64 partidas, com 22 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.