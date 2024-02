André faz golaço e celebra vitória do Grêmio: 'Fruto de trabalho'.

Autor do gol que abriu a vitória do Grêmio sobre o Novo Hamburgo nesta terça-feira, o atacante André celebrou o resultado. Na saída do gramado, afinal, o jovem de 22 anos, que já marcou duas vezes na temporada, disse que a boa fase é fruto de muito trabalho.

“Agradecer a Deus. Fruto de trabalho. Venho trabalhando muito forte. O mais importante de tudo é a vitória. Agora é seguir trabalhando porque no final de semana já tem mais uma batalha”, disse André na saída do gramado.

André começou a partida no banco de reservas, mas entrou no intervalo. Sem estar 100% fisicamente, o camisa 77 precisou de apenas três minutos em campo para marcar um golaço. Ele, porém, garantiu estar bem.

“Estou bem, estou bem. Foi só um susto ali, mas já melhorou”, declarou o atleta.

O Grêmio volta a campo no sábado, diante do São Luiz, novamente na Arena, pelo Campeonato Gaúcho. A bola rola às 16h30 na capital Porto Alegre. O Imortal venceu as últimas sete edições do torneio estadual e busca seu 43º título na história da competição.

