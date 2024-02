Corinthians vai atrás do técnico António Oliveira, do Cuiabá

O Corinthians já definiu que António Oliveira é seu novo alvo para assumir o posto de treinador. O clube já está em negociações com o Cuiabá, atual clube onde trabalha o português, para tentar sua contratação. A diretoria está disposta a pagar a multa rescisória pelo profissional, no valor de R$ 1,1 milhão. Na última segunda-feira (5), o Timão demitiu Mano Menezes e segue à busca de um substituto.

De acordo com o portal ‘ge’, António Oliveira já teria acertado algumas condições com o Corinthians. O contrato seria válido até dezembro, com renovação automática por mais um ano, caso o clube se classifique para a Copa Libertadores da América. A busca inicial aconteceu por meio do gerente de futebol, Fabinho, a Bruno Macedo, advogado do técnico.

Seja como for, o Corinthians ainda terá que pagar a multa rescisória de Mano Menezes, no valor de R$ 9 milhões, para registrar um novo técnico no Campeonato Paulista. O clube chegou a acertar com Márcio Zanardi, mas desistiu pois o técnico já trabalhou pelo São Bernardo no Paulistão e não poderia ser inscrito na competição.

António Oliveira tem 41 anos e já treinou Athletico Paranaense e Coritiba, além do Benfica B. Pelo Cuiabá, comandou a equipe em 64 partidas, com 22 vitórias, 19 empates e 23 derrotas.

