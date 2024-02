Diego Costa encaminha renovação com o São Paulo até 2028

O zagueiro Diego Costa está muito perto de assinar sua renovação de contrato com o São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo e assinarão um novo vínculo nesta quarta-feira (7), no Morumbi. O novo contrato prevê uma ligação de quatro temporadas.

O vínculo atual de Diego Costa com o São Paulo vai até o fim deste ano. As partes já conversavam, desde o fim de 2023, em busca de uma extensão do contrato. Agora, com as questões colocadas em perspectiva, o jogador segue como parte dos planos do técnico Tiago Carpini, que ainda pretende contar com outro reforço para a zaga.

Aos 24 anos, Diego Costa está em sua sexta temporada pelo Tricolor Paulista. Ele estreou como profissional em 2019, vindo da equipe sub-20, já tendo disputado 135 partidas e marcado cinco gols. Ele foi campeão da Copa do Brasil no ano passado e acaba de conquistar a Supercopa do Brasil.

Além do zagueiro, o São Paulo também negocia com outros jogadores cujos contratos terminam em dezembro. São eles o lateral-esquerdo Welington e o atacante Juan, mas ambos ainda têm conversas preliminares com a diretoria.

