Ex-goleiro Victor pode substituir Rodrigo Caetano no Atlético

O ex-goleiro Victor poderá ser o novo diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro. A tendência é que ele entre no lugar de Rodrigo Caetano, que recebeu um convite da CBF para assumir o cargo de coordenador, mas na Seleção Brasileira. Embora o acordo ainda não esteja oficializado, já existe uma movimentação nos bastidores prevendo esta possibilidade. A informação foi dada primeiramente pela Rádio Itatiaia.

O presidente da SAF atleticana, Sérgio Coelho, já sonda um nome para entrar no lugar de Caetano e Victor é tido como um dos favoritos. Ele é gerente de futebol do clube desde 2021 e poderá subir um escalão no organograma atleticano. A diretoria também sondou a possibilidade de contratar Leonardo, ex-Milan e Paris Saint-Germain, mas as chances são consideradas pequenas.

Embora Victor seja o favorito a assumir o posto, João Paulo Sampaio é outro eventual nome a disputar o lugar. Ele é coordenador da base do Palmeiras desde 2015 e conhece o atacante Hulk desde o começo de sua carreira. Entretanto, Sampaio afirmou não ter tido qualquer contato com a diretoria do Galo.

Como jogador, Victor é considerado um dos maiores goleiros da história do clube. Campeão da Libertadores em 2013, além de uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e cinco Campeonatos Mineiros, ele disputou 423 jogos em dez anos. Sua aposentadoria aconteceu em 2021, quando já estava com 38 anos.

