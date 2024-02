Santos x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Corinthians duelam nesta quarta-feira (7), às 19h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe chega empolgado, já que venceu quatro das cinco partidas até aqui no Estadual e é o líder do Grupo A, com 12 pontos. Por outro lado, o Timão vive momento totalmente contrário, já que perdeu quatro dos cinco jogos no Paulistão. Assim, o Alvinegro é o lanterna da Chave B e está na zona de rebaixamento.

Onde assistir

A TNT e a HBO Max transmitem o clássico.

Como chega o Santos

Em seu confronto mais recente, o Santos venceu o Guarani por 2 a 0. O destaque ficou por conta do atacante Guilherme, que marcou os gols do triunfo santista. Assim, o Peixe chega embalado para o clássico, líder do grupo e com o melhor ataque do campeonato com oito gols marcados em cinco rodadas. Contudo o meia Giuliano segue fora. Afinal, se recupera de uma lesão na panturrilha esquerda e está sob cuidados do departamento médico. Desta forma, Otero deve seguir no meio. Além disso, Cazares será mantido no ataque, mesmo com outras opções de mais velocidade no elenco.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Corinthians segue em crise. No último compromisso, derrota por 3 a 1 para o Novorizontino, na Neo Química Arena. Yuri Alberto saiu do banco e marcou o único gol alvinegro. Antes disso, o Timão perdeu para o São Paulo em casa, pela primeira vez na história. Com quatro derrotas em cinco jogos e na zona de rebaixamento, a equipe alvinegra será comandada interinamente pelo auxiliar Thiago Kosloski, após a demissão do técnico Mano Menezes. Contudo, para as quatro linhas, o Corinthians terá a presença de Rodrigo Garro. isso porque o argentino, enfim, teve suas documentações liberadas pelo Talleres e poderá fazer sua estreia.

SANTOS X CORINTHIANS

Campeonato Paulista – 6ª rodada

Data: 07/02/2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Willian Bigode (Morelos). Técnico: Fábio Carille.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matheus Araújo e Romero; Pedro Raul (Mosquito), Yuri Alberto (Wesley). Técnico: Thiago Kosloski (interino)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Fabrini Bevilaqua Costa

VAR: Vinicius Furlan

