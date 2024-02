De La Cruz machuca ombro durante Flamengo x Botafogo

O ombro esquerdo de De La Cruz ficou machucado depois da vitória do Flamengo em cima do Botafogo por 1 a 0 no Maracanã. O meio-campista sentiu um desconforto na região e saiu do estádio com uma mão apoiada no braço canhoto. O uruguaio levou uma tipoia para casa e vai ser reavaliado no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

Aliás, De La Cruz iniciou em campo como titular e sofreu três faltas no clássico. O uruguaio acabou sendo substituído para entrada de Luiz Araújo aos 15 minutos do segundo tempo. No entanto, de acordo com Tite, esta substituição já estava prevista antes do início da partida.

“As substituições de Varela e do Nico já estavam determinadas. Afinal, jogamos dois clássicos em quatro dias, início de temporada. A exigência física e mental é muito grande. As duas substituições já estavam determinadas, prontas para fazer no segundo tempo”, afirmou Tite.





Chegada ao Flamengo

Aliás, De La Cruz é um dos reforços do Flamengo para 2024. O meio-campista pertencia ao River Plate e custou US$ 16 milhões (R$ 77,7 milhões) aos cofres rubro-negros. O uruguaio tem contrato na Gávea até o fim de 2028 e ainda está se adaptando ao futebol brasileiro.

O Flamengo se reapresenta ao Ninho do Urubu na tarde desta quinta-feira (08/02). O próximo compromisso é no sábado (10/02), diante do Volta Redonda, às 16h, no Maracanã, em rodada adiada da Taça Guanabara.

