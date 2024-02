Venezuela x Brasil, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 18h30

A Seleção do Brasil busca a recuperação no quadrangular final do Pré-Olímpico que se realiza na Venezuela. Nesta quinta-feira (8/2) enfrenta os anfitriões no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, às 20h (horário de Brasília). Os brasileiros foram derrotados na primeira rodada da fase final do torneio para o Paraguai. Assim, nova derrota pode significar o fim do sonho de buscar o tri do ouro olímpico nos Jogos de Paris-2024. Já venezuelanos empataram com a Argentina em 2 a 2. Além disso, a Venezuela venceu o Brasil na fase de classificação. Para acompanhar esta partida, a Voz do Esporte preparou a sua tradicional cobertura raiz, que começa com um pré-jogo às 18h30. A narração é de Christian Rafael.

Além do elétrico Christian Rafael, a cobertura contra com os comentários de Rodrigo Seraphim e as reportagens são de David Silva. Não deixe de conferir este duelo com cara de final para o Brasil com a Voz do Esporte. É só clicar acima, a partir das 18h30.

