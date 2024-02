Palmeiras x Ituano, AO VIVO, coma Voz do Esporte, às 19h30

Líder de seu grupo, o B, com dez pontos e dois jogos a menos que seus rivais, o Palmeiras enfrenta nesta quinta-feira, 8/2, o Ituano, que é vice-líder do Grupo A, mas com apenas quatro pontos. O jogo será na Arena Barueri (o Allianz Parque está com problema de gramado), às 21h (de Brasília). Para esta partida, a Voz do Esporte está com uma cobertura pra lá de especial. A transmissão começa com um pré-jogo a partir das 19h30 sob o comando de Cesar Tavares. Ele também está com a narração deste duelo.