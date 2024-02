Vasco x Audax, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h45

Nesta quinta-feira (8/2), na Arena da Amazônia, o Vasco, como mandante, enfrenta o Audax, pela sétima rodada do Cariocão. Com nove pontos, o Cruz-Maltino entra no G4, se vencer. Se tropeçar, a coisa vai ficar complicada. Mas o Audax perdeu todos os seus jogos e está na lanterna, com sério risco de rebaixamento (cai apenas um). A Voz do Esporte vai cobrir este jogo. A transmissão começa com um esquenta a partir das 19h45. Diego Mazur estará no comando e , também, com a narração assim que a bola rolar.