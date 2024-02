Fluminense tenta recuperar Marlon para a Recopa Sul-Americana

O zagueiro Marlon tem dado dor de cabeça para o Fluminense neste início de temporada. Lesionado, o defensor ainda não jogou em 2024 e seu retorno ainda é incerto. O Tricolor, contudo, tenta tê-lo à disposição para a Recopa Sul-Americana, no fim do mês.

Segundo o “ge”, Marlon se contundiu na primeira semana de treinos após a reapresentação das férias. O atleta tem um problema no joelho esquerdo, mas o caso não é cirúrgico. O processo de recuperação, porém, pode passar a marca de um mês.

A expectativa é de que ele comece a transição física na próxima semana, mas é praticamente certo que não jogue a partida de ida contra a LDU (EQU). Para a volta, contudo, uma possível escalação dependerá da condição do atleta e da opção do técnico Fernando Diniz.

Após a saída de Nino, que se transferiu para o Zenit (RUS), Marlon era cotado para ser titular ao lado de Felipe Melo. Sem o atleta, Diniz tem usado o volante Thiago Santos, que também joga na zaga, ao lado de Felipe Melo. Emprestado pelo Shakhtar Donetsk (UCR) até o meio do ano, o jogador revelado pelo Fluminense está em negociações para seguir no clube.

Fluminense e LDU se enfrentam nos dias 22 e 29 de fevereiro, pela Recopa Sul-Americana 2024. O jogo de ida será no Estádio Casa Blanca, em Quito, e a volta acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro.

