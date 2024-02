Flamengo anuncia mudanças após saídas Fabinho e Juan

O Flamengo iniciou um processo de reformulação no departamento de futebol. Com a saída de Juan nesta quinta-feira a caminho da CBF, além de Fabinho Soldado, que foi para o Corinthians, o Rubro-Negro, afinal, anunciou mudanças em sua estrutura.

A primeira mudança é a chegada de Luiz Carlos de Azevedo para a gerência de futebol no lugar de Juan. Anteriormente, contudo, ele ocupava cargo parecido nas categorias de base. Para o lugar de Fabinho, entretanto, não está definido ainda se chegará um novo profissional. Além disso, o Flamengo informou que gerências de transição e mercado e de futebol de base serão unificadas, com Carlos Noval à frente do setor.

Outra mudança comunicada pelo clube carioca é a demissão de Gabriel Skinner, que era supervisor de futebol. Ele exercia a função desde 2019. Uma de suas funções, por exemplo, era de organizar viagens que o Flamengo fazia, como locais de hospedagem e treinamentos.

Confira o pronunciamento do Flamengo

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que, buscando sempre as melhores práticas de gestão, além da valorização constante do processo de formação e a melhor integração da base com o profissional, alterará parte do organograma do Departamento de Futebol.

Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como Gerente da Base, assume o cargo de Gerente do Futebol Profissional.

As Gerências de Transição e Mercado e de Futebol de Base serão unificadas e ficarão sob o comando de Carlos Noval.

A diretoria deseja sucesso aos dois nos novos desafios.

Comunicamos também que Gabriel Skinner, Supervisor de Futebol entre 2019 e 2024, deixa o clube no processo de reestruturação. Agradecemos aos serviços prestados e desejamos sorte na continuidade da carreira profissional.”

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.