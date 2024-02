Borussia Dortmund x Freiburg: escalações e onde assistir

A bola volta a rolar pelo Campeonato Alemão nesta sexta-feira (9). Borussia Dortmund e Freiburg se enfrentam às 16h30, no Signal Iduna Park, na partida de abertura da 21ª rodada da Bundesliga. A partida coloca frente a frente equipes que vivem momentos opostos na competição, mas que brigam na parte de cima da tabela.

Como chega o Borussia Dortmund

Em uma temporada de altos e baixos, o Dortmund vive um momento bom apesar do empate sem gols contra o Heideinheim na última rodada da Bundesliga. Assim, a equipe vem de três vitórias nas últimas cinco partidas e está invicta há dois meses.

No entanto, as atenções do clube, no momento, estão divididas com o importante duelo contra o PSV nas oitavas de final da Champions, marcado para o próximo dia 20 de fevereiro.

Por outro lado, o técnico Edin Terzić terá dois desfalques para o jogo desta sexta-feira. Felix Nmecha ainda se recupera de uma lesão no quadril e está fora da partida, enquanto Sébastien Haller está com a seleção da Costa do Marfim na disputa da Copa Africana de Nações.

Como chega o Freiburg

Após começar bem a temporada, o desempenho do Freiburg caiu nas últimas rodadas, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Bundesliga. Ao mesmo tempo, a equipe também está concentrada em competições internacionais. Na próxima semana, o clube retorna à Liga Europa e precisa evoluir dentro de campo para buscar a classificação às oitavas de final contra o Lens, da França.

Por fim, o desfalque mais recente fica por conta de Merlin Röhl, suspenso após receber um cartão vermelho na rodada passada. Além disso, Philipp Lienhart, Daniel-Kofi Kyereh e Kenneth Schmidt, lesionados, completam a lista de ausências do time.

Borussia Dortmund x Freiburg

21ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 09/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Thomas Meunier, Nicklas Süle, Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen; Marcel Sabitzer, Sali Ozcan, Donyell Malen e Jamie Bynoe-Gittens; Niclas Füllkrug e Youssoufa Moukoko. Técnico: Edin Terzić.

Freiburg: Noah Atubolu; Lukas Kubler, Attila Szalai, Manuel Gulde e Jordy Makengo; Maximilian Eggestein, Nicolas Hofler, Roland Sallai, Florent Muslija e Vincenzo Grifo; Lucas Holer. Técnico: Christian Streich.

Árbitro: Harm Osmers (ALE)

Onde assistir: OneFootball e Canal GOAT (YouTube)

