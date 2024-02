Em apresentação no Sport, Lucas Lima revela drama familiar antes do acerto

Lucas Lima foi apresentado, nesta quinta-feira (8), como novo jogador do Sport, e revelou um drama familiar que viveu antes do acerto. Esse foi o motivo, aliás, pelo qual o meio-campista custou a dar o “sim” ao clube pernambucano. O episódio ocorreu no fim do ano passado, quando ainda tinha contrato vigente com o Santos.

O irmão do meio-campista de 33 anos quase perdeu a vida ao sofrer um grave acidente. Não houve ampla divulgação da notícia, já que Lucas tinha receio de que parecesse uma desculpa. Seu acerto com o Sport durou quase um mês, afinal, seu irmão seria submetido à uma cirurgia, e Lucas queria estar ao lado dos familiares. Com a recuperação de seu irmão, ele fez contato com o Rubro-Negro pernambucano e deixou claro o interesse de atuar pelo clube.

O meia vai, portanto, para sua segunda passagem pelo Sport, onde jogou em 2013, emprestado pelo Internacional. Na ocasião, foram nove gols em 53 partidas.

“Faltando uns dois meses para terminar o ano, o meu irmão sofreu um acidente. Questão vida ou morte, uma coisa muito séria. Pouca gente soube. Abri para poucos para não parecer desculpa”, esclareceu Lucas Lima na coletiva de apresentação.

Lucas Lima evita falar do Santos e mostra foco no Sport

Fora dos planos do técnico Fábio Carille para esta temporada, Lucas Lima evitou falar a respeito do ex-clube. Ao ser perguntado sobre o modo com o qual foi tratado pelo Peixe na reta final de 2023, ele não quis entrar em polêmicas e buscou responder sobre o presente no Leão.

“Sei de toda a expectativa do Sport, da torcida, então a minha palavra-chave é “humildade”, trabalhar, mostrar cada dia o meu valor. Não creio nem que é para as pessoas que criticam e falam mal de mim, mas para mim mesmo, a minha família”, disse para, logo em seguida, complementar: “A minha carreira fala por si, é um momento feliz para mim e minha família. Passamos por algumas coisas no final do ano passado e no começo deste ano, e talvez tenha mudado a minha maneira de pensar e agir. Agradeço a cada um pelo carinho e respeito por mim”. Com o sorriso estampado no rosto durante quase toda a coletiva, Lucas Lima também disse estar motivado para seu retorno ao Sport e tratou de relembrar a boa performance apresentada em 2013, quando o time obteve o acesso para a Primeira Divisão. “Tenho vontade de dar continuidade nessa história. Fazer uma história ainda mais bonita do que naquele ano, que foi difícil, mas terminou feliz. Agora é com humildade, sabendo da dificuldade do ano, mas que o projeto é bom e o final vai ser muito feliz”, assegurou Lucas Lima.

