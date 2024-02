Jogador do Audax fratura perna em jogo contra o Vasco

O começo do jogo entre Vasco e Audax pela sétima rodada do Campeonato Carioca causou perplexidade no público presente na Arena da Amazônia. Aliás, quem assistia à partida pela televisão ou pela interneta sofreu o mesmo impacto. Afinal, logo aos seis minutos, um jogador sofreu uma fratura numa dividida com um colega do próprio time. Foi o volante Bruno Lima, de 28 anos, numa dividida com o também volante Matheus Claudino, de 25 anos.

Após o choque entre os dois jogadores, Bruno fraturou a tíbia e teve que sair de campo na ambulância, com a perna imobilizada.

A previsão inicoial é que a fratura seja reduzida ainda em Manaus e ele faça a operação no Rio de Janeiro, assim que o time desembarcar. A previsão é de inatividade de quatro meses.

A fratura de Bruno ocorre num momento em que o Audax já vive um drama na tabela. Afinal, não venceu nenhum jogo até agora. Assim, com zero ponto, corre risco de rebaixamento. Vale lembrar que no Carioca apenas o lanterna cai para a Segundona.

