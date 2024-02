Mano Menezes exige garantias ao Corinthians por multa rescisória

Demitido do Corinthians na última segunda-feira (5), Mano Menezes ainda negocia com o clube para receber a multa rescisória a que tem direito, superior aos R$ 9 milhões. Mas ainda existe uma pendência entre as partes e o treinador quer garantias de que irá receber a quantia.

Ainda não é certo se o Corinthians pretende pagar a multa de uma vez ou parcelá-la. Mas Mano quer que o clube assine um documento ou um acordo que respalde juridicamente o técnico na questão. A intenção é evitar problemas como o ocorrido entre o clube e o volante Fausto Vera, com o Argentinos Juniors, antigo clube do jogador, acionando o Timão na Fifa.

Seja como for, o Corinthians precisa logo resolver a situação de Mano Menezes. O técnico António Oliveira, que já tem um acordo com o Timão, só pode ter um contrato registrado após a rescisão oficial do antigo treinador. Para o jogo deste domingo, contra a Portuguesa, o clube só tem até esta sexta para resolver a questão.

A diretoria corintiana já terá que pagar R$ 1,1 milhão pela contratação de António, junto ao Cuiabá. A multa por Mano, bem mais vultosa, poderá passar por uma negociação, o que talvez atrase o processo de transição. Enquanto o impasse segue, Thiago Kosloski faz as vezes de interino e segue comandando o elenco profissional.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.