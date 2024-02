David marca, Vasco derrota lanterna em Manaus e entra no G4 do Carioca

O Vasco não jogou bem diante do lanterna Audax, mas conseguiu vencer por 1 a 0, graças ao gol de David ainda no primeiro tempo do jogo disputado na noite desta quinta-feira (8), em Manaus. O duelo, na Arena da Amazônia, foi válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca.

Com o resultado, o Cruz-Maltino ultrapassa o Botafogo na tabela e assume a quarta posição na tabela, entrando no grupo de classificação. Já o time de São João de Meriti segue na lanterna da competição, ainda sem pontuar.

Primeiro tempo

O Cruz-Maltino dominou do início ao fim a primeira etapa. Com uma equipe mista, segurou o Audax no seu campo e empilhou oportunidades. Mas o que logo chamou atenção na partida foi um episódio asssutador. Bruno Lima, volante do Audax, sofreu fratura na perna esquerda e teve de ser substituído. Os comandados de Ramón Díaz mantiveram a pressão, mas fatou capricho nas conclusões. Com os laterais espetados e a ótima estreia de Galdames, o time finalmente chegou ao gol. David recebeu passe do volante chileno, foi para cima dos marcadores e chutou cruzado para balançar a rede.

Segundo tempo

O panorama não mudou na volta do intervalo. O Vasco pressionou todo o tempo, mas notoriamente faltava o homem da definição. Com as entradas de Rossi, Zé Gabriel, João Victor, Praxedes e Serginho, o time seguiu criando chances, que não foram aproveitadas. O Audax, tímido e sem capacidae ofensiva, se limitou a defender e a esperar o tempo passar. O Vasco teve sua última chance aos 39 minutos, quando David foi até a linha de fundo pela esquerda e cruzou para Serginho, que driblou o marcador, mas arrematou torto de canhota por cima da meta.

VASCO 1×0 AUDAX-RIO

7ª rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 8/2/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM)

Público: – presentes / Renda: –

Gol: David, 34’/1ºT (1-0)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Rojas (João Victor, 22’/2ºT), Medel, Léo e Lucas Piton; Mateus Carvalho (Zé Gabriel, 13’/2ºT), Galdames (Praxedes, 23’/2ºT), David, Adson (Serginho, 28’/2ºT) e Rayan (Rossi, 13’/2ºT). Técnico: Ramón Díaz.

AUDAX: Anderson Max; Ramon, Igor Silva, João Victor e Acácio; Bruno Lima (Gualberto, 12’/1ºT; depois, Edilson, intervalo), Matheus Claudino (Miticov, intervalo), Romarinho, e Rodriguinho; Bruno Paulo (Clisman, 22’/2ºT) e Igor Alves (Fabinho Polhão, 18’/2ºT). Técnico: Luciano Quadros.

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Michael Correa

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

Cartões amarelos: Zé Gabriel (VAS); Fabinho Polhão (AUD)

