Cano marca lindo gol, e Fluminense vence o Sampaio Corrêa na volta ao Maracanã

Não foi fácil, mas o Fluminense voltou ao Maracanã com vitória. Nesta quinta-feira, pelo Campeonato Carioca, o Tricolor recebeu o Sampaio Corrêa pela sétima rodada e bateu o time de Saquarema por 1 a 0. Apesar de dominar a partida, o time de Fernando Diniz encontrou dificuldades para balançar as redes. O gol foi marcado pelo argentino Germán Cano.

Dessa forma, com o resultado, o Fluminense segue líder isolado do Cariocão 2024, agora com 17 pontos. Após empatar na última rodada, o time de Laranjeiras se recuperou e agora tem três pontos de frente para o Nova Iguaçu, vice-líder da Taça Guanabara. O Sampaio Corrêa, porém, segue sem vencer, agora com a quinta derrota seguida. O clube de Saquarema está na 11ª colocação, com apenas um ponto.

Primeiro tempo

Como era de se esperar, o Fluminense dominou as ações na etapa inicial e poderia ir para o intervalo com pelo menos uns três gols. O goleiro Leandro Matheus, do Sampaio Corrêa, porém, teve grande atuação e evitou que o Tricolor abrisse o marcador no primeiro tempo. As melhores chances do Flu foram com Cano, ambas em passe de Arias. Na primeira, aos 34, o colombiano roubou bola no meio-campo, invadiu a área e tocou para o argentino. Com o gol aberto, entretanto, o camisa 14 viu o goleiro adversário fazer um milagre. Quatro minutos depois, Arias cruzou na medida, e Cano tentou de cabeça. À queima-roupa, Leandro fez outra defesa brilhante.

Segundo tempo

A etapa final seguiu com muita pressão do Fluminense, ainda mais pelo fato de Fernando Diniz ter colocado o time para frente. O treinador empilhou jogadores de frente, encurralou o Sampaio Corrêa ainda mais na defesa, e a pressão surtiu efeito. Aos 29 minutos, Renato Augusto levantou na área, e Lelê escorou de cabeça. A bola sobrou para Cano, que limpou a marcação com categoria e encheu o pé para fazer um lindo gol no Maracanã. No fim, pressionado pelo resultado, o Sampaio Corrêa até tentou ensaiar uma pressão, mas não foi o suficiente para empatar. Gustavo Tonoli até tentou marcar de bicicleta, porém Fábio fez grande defesa.

Sequência

Fluminense e Sampaio Corrêa agora terão uma folga no fim de semana, por conta do Carnaval, e voltam a campo na próxima quarta-feira. O Tricolor faz clássico com o Vasco, enquanto o time de Saquarema encara Madureira.

FLUMINENSE 1 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Campeonato Carioca 2024 – Sétima rodada

Data: 08/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 21.213 torcedores

Renda: R$ 603.104,00

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Antônio Carlos, 44’/2ºT), Thiago Santos (Renato Augusto, intervalo), Felipe Melo (Lelê, 25’/2ºT) e Marcelo (Diogo Barbosa, 25’/2ºT); André, Martinelli e Ganso; Arias, Keno (Douglas Costa, 16’/2ºT) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

SAMPAIO CORRÊA: Leandro Matheus; Lucas Carvalho (Roberto, 33’/2ºT), Índio, Elenilson e Guilherme; Rodrigo Dantas, Marcelo, Gabriel Agu (Eduardo Rosado, 33’/2ºT) e Rafael Pernão; Max (Davi Santos, 21’/2ºT) e Elias (Gustavo Tonoli, 10’/2ºT). Técnico: Alfredo Sampaio

Gol: Cano, 29’/2ºT (1-0)

Árbitro: Rejane Caetano da Silva

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Cartão Amarelo: Renato Augusto (FLU)

Cartão Vermelho: –

