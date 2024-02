Cano celebra vitória do Fluminense e prega evolução: ‘Segundo jogo do ano’

Autor do gol da vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, pelo Cariocão, o atacante Germán Cano analisou a partida. Após o apito final, o argentino reconheceu atuação abaixo com algumas chances perdidas, mas ressaltou que o time ainda está recuperando o ritmo.

“No primeiro tempo eu tive três situações de gol que não costumo errar, mas tenho trabalhado muito para errar cada vez menos. Todo mundo erra. Mas a gente manteve a posse, criamos situações de gol e estamos evoluindo, jogando cada dia mais, ganhando mais condição física também porque vínhamos de um mês parado. Hoje foi nosso segundo jogo no ano, então vamos passo a passo, continuar melhorando, sabemos que ainda falta muito. Agora é pensar no próximo jogo, descansar e corrigir os erros que cometemos hoje”, disse Cano.

O camisa 14 já tem dois gols em 2024 e vem de duas temporadas seguidas marcando pelo menos 40 gols. Cano, porém, ressaltou que não quebra a cabeça pensando em recordes e disse que o time é a prioridade. Para eles, os gols sairão naturalmente.