Emiliano Díaz vê evolução no Vasco em vitória sobre o Audax-Rio

O Vasco venceu o Audax-Rio por 1 a 0 nesta quinta-feira (8), em Manaus, pelo Campeonato Carioca. Entretanto, apesar do placar mínimo e do time misto que o técnico Ramón Díaz escolheu escalar, seu auxiliar Emiliano Díaz afirmou após a partida que viu a equipe apresentar pontos de evolução.

“Primordialmente temos que concretizar as situações de gol que criamos. Hoje foram 26 finalizações e o placar foi pouco. Mas vi mais solidez e evolução no time em relação ao empate com o Flamengo. Sabemos da qualidade do grupo, do que pode dar. É começo de ano e vamos seguir trabalhando. Estamos contentes”, analisou.

Torcida do Vasco impressiona Díaz

Se a atuação do time recebeu elogios, a festa que a torcida fez para a delegação, desde a chegada ao aeroporto da cidade até o fim do jogo encantou Emiliano. Ao comentar o apoio recebido pela delegação em Manaus, o auxiliar admitiu ter se emocionado.

“Chegamos aqui a Manaus e foi uma recepção incrível. Fazia muito tempo que eu não vivia uma coisa assim. Foi emocionante. Ficamos impressionados com a torcida. Sabíamos que era assim aqui, mas uma coisa é saber, outra é viver. Ficamos muito felizes e sobretudo temos que agradecer pelo apoio”, finalizou.

