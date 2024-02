Barboza afirma que não tem lesão e tranquiliza torcida do Botafogo

O zagueiro Barboza sofreu uma pancada na partida contra o Flamengo, algo que obrigou o técnico Tiago Nunes a substituí-lo no clássico da última quarta-feira (7), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. No lance, ele havia se chocado com Luiz Araújo, da equipe adversária. O argentino, então, usou as redes sociais para tranquilizar a torcida.

“Graças a Deus, não há rachadura ou ossos quebrados, apenas uma pancada muito forte que me impediu de respirar normalmente. Em breve, nos campos novamente!”, anunciou o xerife do Botafogo.

Barboza também projetou a sequência do Botafogo em 2024 e falou em evolução da equipe.

“Pelo jogo e pela dedicação, tentamos vencer o jogo desde o primeiro minuto. Infelizmente, o futebol é assim, e os jogos não se ganham por mérito. Isso está apenas começando, e sei que em breve estaremos melhores, muito melhores”, prometeu o zagueiro.

O jogador tem 28 anos e decidiu não renovar com Libertad, do Paraguai, ao fim da temporada passasda. O zagueiro tinha proposta do Fortaleza e clubes do exterior, mas preferiu o projeto do Botafogo, que chegou depois na negociação e “atravessou” o Leão do Pici.

