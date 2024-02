Santos estuda priorizar jogo contra o Mirassol em vez de clássico

Em grande fase, o Santos está muito próximo de garantir uma vaga no mata-mata do Paulistão, algo que não acontece há dois anos. Contudo, a missão de Fábio Carille deve ser outra agora. Afinal, o treinador começa a planejar a reta final do Estadual, para que todos os jogadores cheguem 100% para as partidas decisivas.

Pensando justamente no elenco, o treinador deve ter força máxima contra o Mirassol e preservar alguns jogadores no clássico contra o São Paulo. O motivo seria o pouco tempo de descanso de uma partida para outra. O Peixe encara o Leão do interior no domingo (11), às 18h, e três dias depois o Tricolor Paulista, no Morumbis, às 19h30.

A ideia da comissão técnica é evitar lesões, ganhar mais tempo para os treinamentos no CT Rei Pelé e dar minutos em campo para todos os jogadores do elenco. Apesar de não estar matematicamente classificado, o Santos já planeja a disputa do mata-mata do Estadual.

Neste momento, o jogo contra o Mirassol não preocupa, já que o elenco terá três dias de descanso e treinamentos para a partida. Contudo, para o duelo contra o São Paulo, os jogadores terão apenas dois dias de recuperação. Algo que preocupa Carille.

“Vejo que sempre o jogo de quarta, jogando no domingo, é o melhor. Para o jogo do Mirassol temos um dia a mais (para descansar): quinta, sexta e sábado. Depois, joga domingo, e temos só segunda e terça. É isso que me preocupa. Para o jogo do Mirassol, não me preocupa, talvez contra o São Paulo, conforme a sequência e o desgaste do jogo, pode ser que aconteça (poupar atletas)”, disse Carille, em coletiva.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.