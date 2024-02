Diniz elogia estreia de Douglas Costa e critica gramado: ‘Muito ruim’

Após quatro meses sem jogar, Douglas Costa fez sua estreia pelo Fluminense. O atacante entrou em campo no decorrer do segundo tempo e participou da vitória diante do Sampaio Corrêa por 1 a 0 no Maracanã. Depois do jogo, Fernando Diniz concedeu uma entrevista para imprensa e fez uma análise da atuação do jogador.

“Eu tenho muita convicção que ele vai fazer uma grande temporada. Ele está desde outubro sem jogar. Foi uma estreia satisfatória. Dá para ver claramente que é um jogador de muita qualidade. Falta um pouco de timing de fazer as coisas, mas com o tempo ele vai readquirir. Estou muito feliz dele estar aqui. É um jogador de nível muito alto”, afirmou Diniz.

Gramado do Maracanã

Em seguida, Fernando Diniz teceu críticas ao estado do gramado do Maracanã. O estádio ficou fechado para reformas em janeiro, mas não retornou nas melhores condições.

“Está muito ruim por se tratar de um gramado de um dos maiores estádios do mundo. Nós paramos para recuperar o gramado. Ele foi usado para outros fins. O gramado está muito ruim daquilo que era para estar”, disse Diniz.

LEIA MAIS: Diniz fala sobre Ganso e Renato Augusto juntos: ‘Dá para jogar’

Próximo jogo do Fluminense

Aliás, o Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira (14/02), diante do Vasco, às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara. Assim, os jogadores tricolores vão disputar seu primeiro clássico em 2024. O time está na liderança do Campeonato Carioca, com 17 pontos conquistados.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.