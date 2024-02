Rossi desabafa após resultado positivo do Vasco: ‘A gente precisava’

O Vasco teve um alívio com a vitória por 1 a 0 sobre o Audax, na Arena da Amazônia, na última quinta (08). Afinal, o resultado positivo era essencial para o Cruz-Maltino permanecer vivo na briga por uma vaga na fase final do Carioca. Até porque a equipe vinha de três jogos sem triunfo, sendo dois empates com Bangu e Flamengo. Além da derrota para o Nova Iguaçu.

Rossi desabafou a respeito do momento negativo e rechaçou a relevância da vitória.

“Enfatizar a vitória de hoje, importante. A gente precisava. O Ramón estava cobrando. A gente não imaginava que ia ficar três jogos sem vencer, com o plantel e treinador que temos. Agora é focar nos dois clássicos que a gente tem”, confessou o atacante.

A disputa por uma vaga nas semifinais do Estadual está bem acirrada. O Fluminense é o líder com certa folga, pois tem três pontos de vantagem para o segundo colocado. Em seguida, aparece o Nova Iguaçu, a grande surpresa que já enfrentou todos os clubes grandes e soma 14 pontos.

Ou seja, vai ter pela frente outras equipes de menor expressão e a tendência é a de que seja o intruso desta edição. O terceiro colocado é o Flamengo, com 12 pontos, porém com um jogo a menos, além de um empate com o Cruz-Maltino e vitória sobre o Botafogo.

O Gigante da Colina fecha o G4 do Carioca e o Botafogo se encontra uma posição abaixo. Provavelmente um deles fique fora da fase final do Estadual. Isso porque ambos ainda terão dois clássicos pela frente e inclusive um confronto direto. Assim, o vencedor deste duelo possivelmente será quem garantirá a vaga nas semifinais.

Agradecimento a torcida do Vasco em Manaus

Rossi, que é natural da região Norte do Brasil, mas do Pará, aproveitou a oportunidade para frisar a receptividade da torcida manauara do Cruz-Maltino.

“Agradecer pelo carinho de todo mundo, se chegarmos todas as vezes de madrugada o aeroporto vai estar lotado, porque Vasco é gigante, é o Brasil todo, e não poderia ser diferente em Manaus. Agradecer mais uma vez pelo carinho. Espero que a gente possa voltar mais vezes aqui”, finalizou o atacante.

