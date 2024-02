Léo Pereira supera marca de Gustavo Henrique no Flamengo

Com nove gols, Léo Pereira ultrapassou Gustavo Henrique na artilharia do Flamengo. O camisa 4, dessa forma, se tornou o zagueiro rubro-negro com mais tentos marcados desde 2020. Fabrício Bruno estufou as redes cinco vezes nos últimos anos e é o terceiro colocado da lista.

Momento de Léo Pereira no Flamengo

Assim, Léo Pereira vive um momento especial no Flamengo. O zagueiro se destacou no clássico contra o Vasco e marcou o gol da vitória na partida diante do Botafogo. O camisa 4 vem apresentando atuações seguras nos últimos jogos e tem sido um dos pontos positivos deste começo de temporada.

Léo Pereira chegou ao Rio de Janeiro no começo de 2020, se tornou titular absoluto no segundo semestre de 2022 e vem se destacando neste começo de 2024. O zagueiro custou cerca de R$27 milhões aos cofres rubro-negros e ainda tem contrato na Gávea até o fim de 2027.

Léo Pereira ainda não encerrou sua trajetória no Flamengo, mas já conquistou títulos expressivos no Rio de Janeiro. O zagueiro ganhou uma Libertadores (2022), um Brasileiro (2020), uma Copa do Brasil (2022), duas Supercopas (2020 e 2021), uma Recopa (2020) e dois Cariocas (2020 e 2021).

Aliás, o Flamengo volta a campo neste sábado (10/02), diante do Volta Redonda, às 16h, no Maracanã, em rodada adiada da Taça Guanabara. A tendência é que Tite entre com força máxima em campo. A equipe rubro-negra está na terceira colocação do Campeonato Carioca, com 12 pontos conquistados.

