Viña é relacionado para Flamengo x Volta Redonda: ‘Estou ansioso’

O Flamengo anunciou, na tarde desta sexta-feira (09/02), que Viña está relacionado para a partida contra o Volta Redonda. Os times se enfrentam neste sábado (10/02), às 16h, no Maracanã, em rodada adiada da Taça Guanabara.

Estreia de Viña no Flamengo

O lateral-esquerdo, dessa forma, pode realizar sua estreia pelo clube neste fim de semana. O uruguaio vem participando normalmente dos últimos treinos e tem evoluído fisicamente no Ninho do Urubu. O jogador vinha se recuperando de uma lesão no joelho direito, mas agora já está apto para jogar.

Depois do jogo entre Flamengo e Volta Redonda, Viña embarca para Itália, onde vai acompanhar ao nascimento da filha. O lateral-esquerdo de 26 anos deve ser apresentado oficialmente para imprensa depois da viagem. O uruguaio é um dos reforços do clube para 2024 e tem contrato na Gávea até o fim de 2028.

“Estou me sentindo muito bem. A adaptação com calor do Brasil é muito pessoal, mas estou me sentindo cada vez melhor no campo e com os meus companheiros. Eu estou buscando melhorar diariamente e estou muito ansioso. Eu acompanhei ao último jogo, vi a torcida no Maracanã e já me deu vontade de estar dentro do campo”, disse Viña ao perfil oficial do Flamengo.

“Estou muito melhor fisicamente. O nascimento da minha filha fez a decisão de vir para o Flamengo ser muito difícil. A minha esposa, por estar grávida, não pôde viajar ao Brasil. Mas entramos em um acordo com o Flamengo e vou estar presente no nascimento dela”, completou Viña.

