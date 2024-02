Em negociação, Pedro Henrique publica foto acompanhando jogo do Vasco

O atacante Pedro Henrique, em negociações para se transferir para o Vasco, postou uma foto que animou a torcida cruz-maltina. Em seus stories, ele mostrou, de maneira discreta, que acompanhou a vitória da equipe por 1 a 0 sobre o Audax, na última quinta-feira (08). Entre o jogador e o Cruz-Maltino já há um acerto, mas, de acordo com apuração do Jogada10, o clube carioca ainda precisa chegar a um acordo com o Internacional.

As tratativas estão encaminhadas para um empréstimo, mas o Colorado deseja receber uma quantia para liberá-lo. A foto tirada por Pedro Henrique focou em seus cachorros para tentar passar despercebido. Contudo, ao fundo, a televisão estava exatamente na partida do Gigante da Colina.

Anteriormente, o atacante recusou uma proposta da Arábia Saudita, pois seu desejo inicial era seguir no Inter, pelo menos, até as rodadas iniciais do Gaúchão. Sua intenção era conversar com o técnico Eduardo Coudet e entender se o treinador pretendia utilizá-lo ou não.

PH foi relacionado nas duas últimas partidas do Colorado, após o início das tratativas com o Vasco. Entretanto, não deixou o banco de reservas. Pedro Henrique está em sua terceira temporada no Internacional e acumula 89 partidas e 21 gols. Em 2023, viveu o seu ano mais participativo, com 50 jogos. Contudo, perdeu espaço com a chegada dos reforços.

Ataque do Vasco se tornou mais frágil

Desde a última temporada, o Vasco possuía sete opções para atuar pelos lados do ataque: Alex Teixeira, Erick Marcus, Figueiredo, Orellano, Serginho, Rossi e Pec. O único que conseguiu se firmar como titular foi o último, mas ele não está mais no elenco. Afinal, o Cruz-Maltino aceitou uma proposta do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, pelo jogador.

Por sinal, Alex Teixeira, Figueiredo e Orellano também deixaram a equipe. O primeiro não renovou o seu contrato e os outros dois saíram por empréstimo. Rossi, Serginho e Erick Marcus apresentaram desempenho irregular em suas passagens até aqui. O terceiro deles por conta da pouca idade.

Para compensar as saídas, o Gigante da Colina fechou até aqui com Adson em definitivo junto ao Nantes, da França. Bem como David, por empréstimo, também, em tratativas com o Internacional. Mesmo assim, o elenco ainda não tem um atleta incontestável para atuar como titular na ponta esquerda.

