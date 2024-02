Atlético-MG pode ter aumento de capital da SAF; entenda

O Conselho Deliberativo do Atlético-MG convocou uma reunião extraordinária para discutir a aprovação do aumento de capital na SAF do clube em mais R$ 200 milhões. O evento será no dia 26 de fevereiro, na sede do Galo, em Lourdes.

Grupo de investimento em participações Multiestratégia, Galo Forte injetará os R$ 200 milhões de forma integral. Daniel Vorcaro, dono do Banco Máster e que tem 10,9% de 75% das ações da Galo Holding, é quem gere a organização. Se aprovado, o grupo deverá ter fatia menor entre os 75%. Em relação ao associativo, contudo, nada se altera, e o Galo seguirá com 25%.