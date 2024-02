Ponte Preta x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a Ponte Preta neste sábado (10), às 18h, no Moisés Lucarelli, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor ainda está invicto na competição e pode assumir a liderança da classificação geral em caso de vitória. Por outro lado, a Macaca é a segunda colocada do grupo B e busca o triunfo diante do seu torcedor para se manter na zona de classificação do mata-mata.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max

Como chega a Ponte Preta

A Ponte Preta vive bom momento ofensivo no Campeonato Paulista. Afinal, a Macaca tem o melhor ataque da competição ao lado justamente do São Paulo, com dez gols marcados em seis jogos. Além disso, tem Jeh, como artilheiro da competição, ao lado de Raphael Veiga, com quatro bolas na rede. Visando a partida, o técnico João Brigatti terá o retorno do lateral Igor Inocêncio, que cumpriu suspensão na última rodada. Em contrapartida, o time deve ser muito parecido com aquele que bateu o Botafogo-SP por 3 a 0, fora de casa. Por fim, o atacante Dudu Scheit foi inscrito na lista principal do Paulistão e fica à disposição de Brigatti.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor Paulista chega em um grande momento. Campeão da Supercopa Rei do Brasil, o Soberano ainda não sabe o que é derrota na temporada e vem de grande vitória contra o Água Santa, no Morumbis, com o time reserva. Assim, para a partida, o técnico Thiago Carpini deve ter o retorno dos titulares. Contudo, Lucas, Rafinha e Rodrigo Nestor seguem no departamento médico e está fora. Além disso, Alisson recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Por fim, Igor Vinícius, com dores na coxa direita, está listado como dúvida e pode aparecer no banco de reservas em Campinas.

PONTE PRETA X SÃO PAULO

7ª rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 10/2/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Moisés Lucarelli, Campinas, SP

PONTE PRETA: Pedro Rocha; Luis Haquín, Edson, Nilson Jr e João Gabriel; Emerson Santos, Felipinho, Gabriel Risso e Elvis; Iago Dias e Jeh. Técnico: João Brigatti.

SÃO PAULO: Rafael; João Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo) e Luciano; Galoppo, Wellington Rato e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Auxiliares: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

