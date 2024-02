Flamengo x Volta Redonda: onde assistir, arbitragem e escalações

Depois do triunfo sobre o Botafogo, o Flamengo volta a campo neste sábado de carnaval (10), às 16h (de Brasília), para medir forças com o Volta Redonda, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Assim, os comandados de Tite tentam encostar no líder isolado Fluminense e buscam o equilíbrio em todos os setores do campo.

Com 12 pontos, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação, cinco atrás do Tricolor. O Voltaço, por sua vez, está apenas em nono, com oito pontos e empatou por 1 a 1 com o Bangu na última partida na temporada.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão de Band (TV aberta), Bandsports (TV fechada) e Canal GOAT (Youtube).

Como chega o Flamengo

A grande novidade para a partida é a presença de Matías Viña, que ficará com a camisa 17, entre os relacionados. Nesse sentido, o lateral uruguaio está recuperado de uma lesão no joelho direito e deve ficar no banco de reservas. Outro reforço rubro-negro na temporada, De la Cruz sentiu o ombro esquerdo e é dúvida, porém treinou nesta sexta-feira (9). Destaque do ano até aqui, Léo Pereira vive grande fase dentro e fora de campo e espera manter a sequência neste sábado (10).

Como chega o Volta Redonda

O início de competição foi conturbado para a equipe, entretanto está há três partidas invicta, com duas vitórias e um empate. Mesmo assim, ainda ocupa a 9ª colocação e precisa de uma sequência para encostar no G4. No entanto, terá pela frente Flamengo e Botafogo, dois clubes grandes em seguida.

FLAMENGO X VOLTA REDONDA

Campeonato Carioca – 3ª rodada

Data: 10/02/2024, às 16h00 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz; Cebolinha e Pedro Técnico: Tite

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Raphinha, Augusto, Bruno Barra, Sanchez; Léo Silva, Danrley, Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e Thiago Alagoano. Técnico: Felipe Loureiro

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

