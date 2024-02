Cantor Gusttavo Lima adquire SAF de clube brasileiro: ‘Projeto vitorioso’

Um dos principais representantes da música sertaneja do Brasil nos últimos anos, Gusttavo Lima resolveu se tornar empresário no mundo do futebol. O músico adquiriu 60% da SAF do Paranavaí, clube da Segunda Divisão do Paraná. A informação é do “ge”.

Ainda segundo a publicação, 39% ficará com a empresa Full Sports e demais investidores, enquanto apenas 1% será do Paranavaí. O valor total da venda foi de R$ 3 milhões.

Gusttavo Lima, aliás, é embaixador da “VaiDeBet”, empresa ligada ao ramo de apostas esportivas e que foi anunciada no começo deste ano como novo patrocinador máster do Corinthians. Por sinal, o contrato de três anos tende a injetar R$ 370 milhões nos cofres alvinegros.

“A parceria da VaiDeBet (empresa que sou garoto-propaganda) com o Corinthians abriu um horizonte para mim e está me trazendo uma maior ligação com esse ramo dos esportes. Já tenho uma amizade forte com alguns jogadores e sinto que há diversos deles que precisam apenas de uma oportunidade para terem o talento revelado’, afirmou o cantor para, logo em seguida, concluir:

“Então, resolvemos criar uma boa base de profissionais e vamos usar toda essa estrutura para movimentar o Paranavaí, que já tem uma equipe promissora. Com essa nossa entrada no clube, ele deve crescer muito e tenho certeza de que será mais um projeto vitorioso para todos nós!”.

