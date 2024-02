São Paulo prioriza renovar contratos de Arboleda e Welington

O zagueiro Arboleda e o lateral-esquerdo Welington são as prioridades de renovação do São Paulo para este mês de fevereiro. Após estender o contrato com o zagueiro Diego Costa até o fim de 2028, a diretoria tricolor mira agora em outros nomes de sua defesa para aumentar a ligação dos mesmos com o clube.

Com contrato até o fim do ano, assim como era o caso anterior de Diego, Arboleda tem uma situação encaminhada para a renovação. A tendência é que ele estenda seu vínculo pelo menos até 2026 e receba um aumento, de acordo com informação dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

Já a situação de Welington ainda está em conversas iniciais. Seja como for, o lateral-esquerdo é o titular são-paulino, após a saída de Caio Paulista para o Palmeiras. Com apenas Patryck como seu reserva, o técnico Tiago Carpini já manifestou o desejo de contar com mais um atleta para a posição, embora seu pedido também cite um zagueiro de área.

Outro nome que está nos planos da diretoria é o atacante Juan. Mesmo assim, as conversas com o jogador ainda estão em estágios iniciais. No caso de Arboleda e Welington, a comissão técnica entende que os dois têm mais a dar ao time titular ao longo de 2024 e, portanto, estão no topo da lista das prioridades.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.