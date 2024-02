Roma x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Italiano. Afinal, neste sábado, a Roma recebe a Inter de Milão pela 24ª rodada da Lega Serie A. Dessa forma, o duelo entre as equipes acontece no Estádio Olímpico, na capital do País da Bota, às 14h (de Brasília).

Onde assistir