Grêmio faz campanha contra o assédio no Carnaval 2024

O Grêmio anunciou na sexta-feira (9) o lançamento da campanha “Grêmio pelo Zero Assédio”, voltada para o Carnaval 2024. Esta ação representa o ponto de partida de uma postura que o clube adotará ao longo do ano, visando combater a violência contra a mulher. O volante Villasanti estará em campo neste sábado, enfrentando o São Luiz, às 16 horas, pelo Gauchão, na Arena, com a camisa de número 0, em referência ao nome da campanha. Essa será a primeira vez que um jogador utilizará esse número no futebol brasileiro.

Além disso, a campanha incluirá uma série de vídeos e postagens nas redes sociais do Grêmio, com o objetivo de conscientizar o público sobre o tema.

Neste sábado de Carnaval, jogaremos também contra a violência às mulheres. Nosso volante Villasanti entrará em campo com a camisa 0️⃣ simbolizando a luta do #ClubeDeTodos por um Carnaval e uma sociedade com #ZeroAssédio. Apoie essa causa. Somos o #ClubeDeTodosPorTodas!

Leia:… pic.twitter.com/5WDftS5RBq — Grêmio FBPA (@Gremio) February 9, 2024

Grêmio quer ir além da conscientização dos torcedores

“Queremos conscientizar não apenas nossa torcida, mas toda a população contra o assédio. Apesar da beleza do Carnaval, sabemos que muitos casos de abuso ocorrem durante o evento, tornando-o uma data ideal para abordarmos esse assunto. Estamos criando um precedente no futebol brasileiro para atrair a atenção para nossa campanha. Este é apenas o começo de uma série de ações que o Grêmio realizará em 2024”, enfatizou Henrique Gutierrez, diretor de marketing do clube.

Reginaldo Diniz, CEO da End to End, empresa parceira do Grêmio na campanha, exaltou a importância da campanha: “Extremamente necessária. Conhecemos a magnitude da torcida do Grêmio e a influência que o clube inegavelmente exerce no cotidiano dessas pessoas. Portanto, uma ação como essa é fundamental para lidar com esse problema que, infelizmente, ainda persiste em nossa sociedade. É um grande orgulho afinal poder contribuir com a instituição nessa luta tão importante.”

