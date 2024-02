Jürgen Klopp critica possibilidade de implementação do cartão azul

A possível introdução do cartão azul no futebol profissional recebeu mais uma crítica nesta sexta-feira (9). Após Carlo Ancelotti, do Real Madrid, se pronunciar contra, foi a vez de Jürgen Klopp, comandante do Liverpool, expressar sua oposição. E o fez no melhor estilo Klopp, lançando duras críticas à International Board (IFAB).

“Não me parece uma ideia fantástica de imediato. Mas a verdade é que não consigo me lembrar de quando essas pessoas tiveram uma ideia fantástica. Se é que alguma vez tiveram”, disparou.

Crítica de Kloop veio após reportagem do ‘Telegraph’

As especulações sobre a implementação do cartão azul surgiram a partir de uma reportagem do jornal inglês “Telegraph”. A publicação sugeriu que a IFAB estaria planejando fazer um anúncio oficial nesta sexta. Entretanto, a IFAB, responsável pela regulamentação das regras do futebol profissional, depende da FIFA para a implementação das mudanças após testes realizados em categorias de base.

De antemão, todavia, a FIFA rapidamente veio a público negar que o cartão azul fará parte imediatamente do futebol profissional. A questão entrará em pauta durante o congresso da IFAB agendado para o dia 1º de março. Caso haja negativa, o teste da punição ocorrerá em categorias inferiores.

A proposta é adicionar o cartão azul ao conjunto já existente de cartões – amarelo e vermelho. Ele seria aplicado temporariamente a jogadores que cometam faltas antidesportivas, simulações ou demonstrem desrespeito ao árbitro. O jogador punido com o cartão azul sairia temporariamente do jogo por 10 minutos. O acúmulo de dois cartões azuis ou um cartão azul combinado com um amarelo, por fim, resultaria na expulsão definitiva, com o cartão vermelho.

