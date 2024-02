Ex-jogador de Inter e Santa Cruz é morto ao assaltar militar

Keven Paulo Santos da Silva, de 18 anos, ex-jogador das categorias de base do Inter e do Santa Cruz, foi morto ao tentar assaltar um militar do Exército nesta quinta-feira (8). Segundo relatos da Polícia Civil, o militar reagiu e disparou um tiro fatal. O comparsa de Keven também levou disparos. Assim, foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A ocorrência aconteceu na cidade de Olinda (PE).

Por conta das restrições impostas pela lei de Abuso de Autoridade, a Polícia Civil optou por não divulgar o nome do indivíduo baleado. No entanto, informações de pessoas ligadas ao Santa Cruz confirmaram o envolvimento de Keven no incidente.

Treinos com os profissionais do Inter e do Santa

Oficialmente, o Santa Cruz optou por não se pronunciar sobre o trágico ocorrido.

Keven, natural de Recife, teve passagens pelas categorias de base do Internacional e, posteriormente, do Santa Cruz. Participou, inclusive, de treinamentos com os profissionais. Também no Santa, fez parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de 2023. Ele saiu do clube no meio do ano passado, por opção da diretoria. Em seguida, defendeu o Serra Branca-PB.

O militar do Exército responsável pelos disparos se apresentou voluntariamente na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O caso está sendo investigado pela 9ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Olinda.

