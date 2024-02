Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações e arbiragem

Embalado por cinco vitórias nas últimas cinco partidas, o Grêmio recebe o São Luiz, de Ijuí-RS, neste sábado, às 16h30, na Arena, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. Com 15 pontos, o clube soma dois a mais que o Internacional, vice-líder. A vitória garante o carnaval gremista como líder da competição independente do resultado do arquirrival, que joga no domingo. Na sexta posição tem sete pontos ganhos. Um empate ou até mesmo uma virória em Porto Alegre deixa o clube do interior confortável na zona de classificação à próxima fase.

Onde Assistir

O Premiere transmite a partida para todo o Brasil em sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

Antes de tudo, o técnico Renato Portaluppi não terá à disposição o atacante Nathan Fernandes. O jogador sofreu entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Novo Hamburgo, terça-feira (7) e, desse modo, deve ficar fora por cerca de 10 dias. Sendo assim, Lucas Besozzi deve iniciar o jogo. Por fim, a sequência de jogos pode fazer Renato poupar Geromel, na zaga, e Galdino, no meio. Caso estas saídas se confirmem, a tendência é que Rodrigo Ely e André Henrique sejam os substitutos.

Como chega o São Luiz

No time de Ijuí, primordialmente o maior reforço será no banco de reservas. O técnico Alessandro Telles, que cumpriu suspensão automática na última rodada, afinal, está de volta. Em conclusão, Lucas Hulk e Gabriel Morbeck, que iniciaram entre os suplentes contra o Brasil de Pelotas, podem reassumir a titularidade.

GRÊMIO X SÃO LUIZ

7ª rodada do Gauchão-2024

Data e horário: 10/2/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Marchesín; Fabio, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino (André Henrique), Cristaldo e Besozzi; João Pedro Galvão. Técnico: Renato Portaluppi.

SÃO LUIZ: . Raul; João Vitor, Ricardo Thalheimer, Bruno Jesus e Márcio Duarte; Felipe Baiano (Lucas Hulk), Gabriel Davis e Diogo Sodré; Guilherme Dal Pian, Yan Philippe (Gabriel Morbeck) e Gabriel Pereira. Técnico: Alessandro Telles.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro

Auxiliares: Tiago Augusto Kappes Diel e Lucio Biersdorf Flor

